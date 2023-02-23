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SCM продовжує інвестувати і розвивати виробництво в Україні, - Ахметов

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Четвер 23 лютого 2023 19:55
SCM продовжує інвестувати і розвивати виробництво в Україні, - Ахметов Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Підприємства SCM продовжують інвестувати в Україну і розвивати виробництво, створюючи робочі місця і збільшуючи доходи державного бюджету в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника компанії Ріната Ахметова в інтерв’ю американському Forbes.

"Ми продовжуємо видобувати газ, вугілля та залізну руду, виробляти електроенергію, виробляти сталь і інвестувати в майбутнє", - зазначив бізнесмен.

За його словами, нещодавно компанія ДТЕК придбала ліцензію для пошуку газу в Полтавські області за рекордні для України 26 млн доларів.

"Ліцензії були придбані на прозорому аукціоні. ДТЕК планує інвестувати в розробку майбутнього родовища понад 20 мільйонів доларів", - повідомив Ахметов.

Загалом у 2022 році підприємства SCM, за даними Forbes, поповнили державний бюджет України на 2 млрд доларів.

"Правління та наглядові ради наших підприємств працюють у режимі 24/7, вирішуючи найскладніші завдання воєнного часу: від ремонтних робіт та енергозабезпечення до виробництва сотень тисяч бронежилетів та бронеукриттів для української армії. Наші компанії працюють у суворих умовах, забезпечуючи роботу та виплачуючи зарплату, забезпечуючи фінансову стабільність, сплачуючи податки та виконуючи свої зобов’язання перед інвесторами", - зазначив Рінат Ахметов.

Бізнесмен повідомив, що до лав Збройних сил України та Національної гвардії вступило понад 13 тисяч співробітників підприємств SCM.

"Найжахливішим є те, що війна забрала життя 517 наших співробітників і ще 1000 поранено. Ми неухильно працюємо над наданням фінансової та будь-якої іншої допомоги нашим постраждалим співробітникам і родинам загиблих", - зазначив Ахметов.

Нагадаємо, Рінат Ахметов з першого дня війни перебуває в Україні і не планує виїжджати за кордон до перемоги ЗСУ.

Його підприємства переведені у військовий режим роботи, забезпечуючи ЗСУ та сили оборони бронею, бронежилетами та інженерними спорудами зі сталі.

Також підприємства Ахметова в рамках його ініціативи "Сталевий фронт" закуповують для потреб військових дрони, тепловізори, рації та інше обладнання.

З початку війни фонд, його підприємства та ФК "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу понад 5 млрд грн.

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Рінат Ахметов Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
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