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SCM продолжает инвестировать и развивать производство в Украине, - Ахметов

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Четверг 23 февраля 2023 19:55
SCM продолжает инвестировать и развивать производство в Украине, - Ахметов Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Предприятия SCM продолжают инвестировать в Украину и развивать производство, создавая рабочие места и увеличивая доходы государственного бюджета в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца компании Рината Ахметова в интервью американскому Forbes.

"Мы продолжаем добывать газ, уголь и железную руду, производить электроэнергию, производить сталь и инвестировать в будущее", - отметил бизнесмен.

По его словам, недавно компания ДТЭК приобрела лицензию для поиска газа в Полтавской области за рекордные для Украины 26 млн долларов.

"Лицензии были приобретены на прозрачном аукционе. ДТЭК планирует инвестировать в разработку будущего месторождения более 20 миллионов долларов", - сообщил Ахметов.

В 2022 году предприятия SCM, по данным Forbes, пополнили государственный бюджет Украины на 2 млрд долларов.

"Правления и наблюдательные советы наших предприятий работают в режиме 24/7, решая самые сложные задачи военного времени: от ремонтных работ и энергообеспечения до производства сотен тысяч бронежилетов и бронеукрытий для украинской армии. Наши компании работают в строгих условиях, обеспечивая работу и выплачивая зарплату, обеспечивая финансовую стабильность, уплачивая налоги и выполняя свои обязательства перед инвесторами", - отметил Ринат Ахметов.

Бизнесмен сообщил, что в ряды Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии вступило более 13 тысяч сотрудников предприятий SCM.

"Самым ужасным является то, что война унесла жизни 517 наших сотрудников и еще 1000 ранены. Мы неуклонно работаем над предоставлением финансовой и любой другой помощи нашим пострадавшим сотрудникам и семьям погибших", - отметил Ахметов.

Напомним, Ринат Ахметов с первого дня войны находится на Украине и не планирует выезжать за границу до победы ВСУ.

Его предприятия переведены в военный режим работы, обеспечивая ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и сооружениями из стали.

Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и другое оборудование.

С начала войны фонд, его предприятия и ФК "Шахтер" передали в поддержку ВСУ и гуманитарную помощь более 5 млрд грн.

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