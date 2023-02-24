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SCM першою з українських компаній подала до суду на РФ щодо компенсації

Фото: SCM перша з українських компаній подала до суду на РФ щодо компенсації (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія SCM першою серед великих українських компаній подала позов проти Росії до міжнародного суду з вимогою компенсації збитків, заподіяних злочинною військовою агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"SCM поки що єдина українська компанія. Яка вирішила в судовому порядку добиватися відшкодування збитків, завданих росією. На даний момент вони оцінюються в 17-20 млрд доларів", - зазначає видання.

Цехи маріупольських сталеливарних заводів були зруйновані, обладнання та готова продукція були вкрадені та вивезені до Росії.

"У Маріуполі у нас було близько 30 підприємств різного масштабу, які складали одну екосистему. На момент повномасштабного вторгнення на них працювало понад 30 тис. осіб. Бізнес дуже зацікавлений у правосудді як в інструменті запобігання війнам та злочинам у майбутньому", - цитує видання слова директора з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

Вона також зазначила, що Рінат Ахметов першим серед українських бізнесменів подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) для притягнення агресора до відповідальності.

За її словами, компанія ДТЕК також подала позов проти Росії у постійно діючому міжнародному арбітражному суді в Гаазі (Нідерланди) щодо захоплення енергетичних активів у Криму. Цей процес триває з 2018 року.

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