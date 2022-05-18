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SCM будет требовать от России компенсации всех убытков из-за военной агрессии, - Ахметов

Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Предприятия SCM предъявят Российской Федерации требования о компенсации всех убытков, причинённых в результате военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца SCM Рината Ахметова в интервью итальянскому RAI.

"Мы обязательно предъявим к Российской Федерации требования о полной компенсации всех убытков, причиненных российской военной агрессией", - заявил бизнесмен.

По его словам, довоенная капитализация только металлургических заводов Мариуполя составляла 10 млрд долларов плюс 1 млрд долларов в виде готовой продукции и сырья.

В целом же, с начала полномасштабной войны, российская армия полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики.

"Капитализация этих объектов до начала войны составляла более 20 млрд долларов США", - добавил бизнесмен.

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Ринат АхметовРоссийская ФедерацияСистем кэпитал менеджмент (СКМ)