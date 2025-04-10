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SCM Ахметова стала найбільшим приватним донором ЗСУ з початку війни

Четвер 10 квітня 2025 13:03
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SCM Ахметова стала найбільшим приватним донором ЗСУ з початку війни Фото: SCM Ахметова стала найбільшим приватним донором ЗСУ з початку війни (прес-служба SCM)
Автор: Сергій Новіков

Компанії SCM бізнесмена Ріната Ахметова стала найбільшим приватним донором на потреби оборони і підтримки суспільства в Україні за період повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного виданням NV серед понад 150 бізнес-груп та приватних компаній.

Згідно з дослідженням, у період з 24 лютого 2022 року по 1 березня 2025 року SCM Ахметова надала 11,3 млрд грн на допомогу Збройним силам України та цивільному населенню.

На другому місці за обсягом підтримки - бізнес і фонди Віктора Пінчука з сумою 8,8 млрд грн, на третьому - фонди та компанії родини Порошенка, які спрямували 6,8 млрд грн.

Серед приватних компаній лідером є торговельно-промислова група "Епіцентр", що надала 8 млрд грн. Далі в рейтингу - агрохолдинг Kernel (3,5 млрд грн) та мережа АЗК ОККО (2,5 млрд грн).

Також у дослідженні вказано, що monobank виділив 1,5 млрд грн, Comfy - 165 млн грн. Опитування проводилось NV з метою оцінки внеску приватного бізнесу у підтримку армії та суспільства під час війни.

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Рінат Ахметов Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
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