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SCM Ахметова стала крупнейшим частным донором ВСУ с начала войны

Четверг 10 апреля 2025 13:03
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SCM Ахметова стала крупнейшим частным донором ВСУ с начала войны Фото: SCM Ахметова стала крупнейшим частным донором ВСУ с начала войны (пресс-служба SCM)
Автор: Сергей Новиков

Компании SCM бизнесмена Рината Ахметова стала крупнейшим частным донором на нужды обороны и поддержки общества в Украине за период полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведенного изданием NV среди более 150 бизнес-групп и частных компаний.

Согласно исследованию, в период с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025 года SCM Ахметова предоставила 11,3 млрд грн на помощь Вооруженным силам Украины и гражданскому населению.

На втором месте по объему поддержки - бизнес и фонды Виктора Пинчука с суммой 8,8 млрд грн, на третьем - фонды и компании семьи Порошенко, которые направили 6,8 млрд грн.

Среди частных компаний лидером является торгово-промышленная группа "Эпицентр", предоставившая 8 млрд грн. Далее в рейтинге - агрохолдинг Kernel (3,5 млрд грн) и сеть АЗК ОККО (2,5 млрд грн).

Также в исследовании указано, что monobank выделил 1,5 млрд грн, Comfy - 165 млн грн. Опрос проводился NV с целью оценки вклада частного бизнеса в поддержку армии и общества во время войны.

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