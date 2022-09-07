SCM Ахметова стала генеральным партнером разработки стратегии Мариуполя

Инвестиционная группа SCM Рината Ахметова подписала меморандум с Мариупольским городским советом о создании проектного офиса и старте проекта разработки видения, миссии, манифеста, а затем и плана возрождения Мариуполя. SCM выступит генеральным партнером проекта, "Метинвест" - операционным партнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение SCM в Facebook .

Как говорится в сообщении, главная задача проекта - создание стратегии возрождения Мариуполя после его деоккупации. Проект реализуется при участии украинских и международных доноров.

Эксперты из разных сфер подсчитают точные убытки и масштаб разрушений, причиненных городу войсками России за месяцы блокады и бомбардировок, создадут визуализацию архитектурного плана Мариуполя для дальнейшего обсуждения с горожанами, составят стратегию быстрого восстановления критической инфраструктуры для жизни.

К проекту уже присоединились USAID, ЕБРР, Всемирный банк и другие международные финансовые и гуманитарные инициативы.

"Мариуполь - город символ. До 24 февраля 2022 года - символ развития, витрина нового украинского Донбасса. После 24 февраля - символ героизма, стойкости, но одновременно и символ страданий. Мы уверены, что Мариуполь будет деоккупирован. И мы готовы сделать все необходимое для возрождения, восстановления, воссоздания города Марии как только над ним замаячит украинский флаг", - заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

По ее словам, в проекте будут определенные этапы, Первый из которых - создание видения нового Мариуполя. "Я уверена, что стартовать нужно именно сейчас, для этого не рановато. Лишь бы счастье снова поселилось в этом городе как можно скорее после освобождения. Для этого мы не пожалеем ни средств, ни сил", - добавила она.

Глава Мариупольского городского совета Вадим Бойченко отметил, что написание стратегии возрождения город начинается еще до деоккупации города. Это вызов для всего мира.

"Вокруг возрождения Мариуполя уже сочетается крупный бизнес Украины и международные организации в партнерстве с государством. Совместными усилиями мы вернем жизнь в город. Мариуполь до войны был витриной возрожденного Донбасса, после - станет витриной возрождения всего мира", - подчеркнул Бойченко.