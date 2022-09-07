SCM Ахметова стала генеральним партнером розробки стратегії Маріуполя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення SCM у Facebook .

Як йдеться у повідомленні, головне завдання проекту - створення стратегії відродження Маріуполя після його деокупації. Проект реалізується за участі українських та міжнародних донорів.

Експерти з різних сфер підрахують точні збитки й масштаб руйнувань, завданих місту військами Росії за місяці блокади та бомбардувань, створять візуалізацію архітектурного плану Маріуполя для подальшого обговорення з містянами, складуть стратегію швидкого відновлення критичної інфраструктури для життя.

До проекту вже приєдналися USAID, ЄБРР, Світовий банк та інші міжнародні фінансові та гуманітарні ініціативи.

"Маріуполь - місто символ. До 24 лютого 2022 року - символ розвитку, вітрина нового українського Донбасу. Після 24 лютого - символ героїзму, стійкості, але водночас і символ страждань. Ми впевнені, що Маріуполь буде деокупований. І ми готові зробити все необхідне для відродження, відбудови, відтворення міста Марії як тільки над ним замайорить український прапор", - заявила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

За її словами, у проекті будуть певні етапи, перший з яких - створення візії нового Маріуполя. "Я впевнена, що стартувати потрібно саме зараз, для цього не зарано. Аби щастя знову оселилося у цьому місті як можна скоріше після звільнення. Для цього ми не пошкодуємо ні коштів, ні сил", - додала вона.

Голова Маріупольської міської ради Вадим Бойченко зазначив, що написання стратегії відродження місто починається ще до деокупації міста. Це виклик для всього світу.

"Навколо відродження Маріуполя вже поєднується великий бізнес України та міжнародні організації у партнерстві з державою. Спільними зусиллями ми повернемо життя до міста. Маріуполь до війни був вітриною відродженого Донбасу, після - стане вітриною відродження всього світу", - наголосив Бойченко.