ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

SCM Ахметова стала генеральним партнером розробки стратегії Маріуполя

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 15:02
SCM Ахметова стала генеральним партнером розробки стратегії Маріуполя Фото: SCM Ахметова стала генеральним партнером розробки стратегії Маріуполя (facebook.com/scm.ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Інвестиційна група SCM Ріната Ахметова підписала меморандум із Маріупольською міською радою про створення проєктного офісу та старт проекту розробки візії, місії, маніфесту, а згодом і плану відродження Маріуполя. SCM виступить генеральним партнером проекту, "Метінвест" - операційним партнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення SCM у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, головне завдання проекту - створення стратегії відродження Маріуполя після його деокупації. Проект реалізується за участі українських та міжнародних донорів.

Експерти з різних сфер підрахують точні збитки й масштаб руйнувань, завданих місту військами Росії за місяці блокади та бомбардувань, створять візуалізацію архітектурного плану Маріуполя для подальшого обговорення з містянами, складуть стратегію швидкого відновлення критичної інфраструктури для життя.

До проекту вже приєдналися USAID, ЄБРР, Світовий банк та інші міжнародні фінансові та гуманітарні ініціативи.

"Маріуполь - місто символ. До 24 лютого 2022 року - символ розвитку, вітрина нового українського Донбасу. Після 24 лютого - символ героїзму, стійкості, але водночас і символ страждань. Ми впевнені, що Маріуполь буде деокупований. І ми готові зробити все необхідне для відродження, відбудови, відтворення міста Марії як тільки над ним замайорить український прапор", - заявила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

За її словами, у проекті будуть певні етапи, перший з яких - створення візії нового Маріуполя. "Я впевнена, що стартувати потрібно саме зараз, для цього не зарано. Аби щастя знову оселилося у цьому місті як можна скоріше після звільнення. Для цього ми не пошкодуємо ні коштів, ні сил", - додала вона.

Голова Маріупольської міської ради Вадим Бойченко зазначив, що написання стратегії відродження місто починається ще до деокупації міста. Це виклик для всього світу.

"Навколо відродження Маріуполя вже поєднується великий бізнес України та міжнародні організації у партнерстві з державою. Спільними зусиллями ми повернемо життя до міста. Маріуполь до війни був вітриною відродженого Донбасу, після - стане вітриною відродження всього світу", - наголосив Бойченко.

Нагадаємо, ми показували, що російські окупанти зробили з Маріуполем - відео руйнувань зняли діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО