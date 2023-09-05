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SCM Ахметова, попри війну, збільшила інвестиції в Україну майже на чверть

Вівторок 05 вересня 2023 14:52
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SCM Ахметова, попри війну, збільшила інвестиції в Україну майже на чверть Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

SCM Ріната Ахметова за 6 місяців 2023 року спрямувала на капітальні інвестиції та модернізацію в Україні майже 12,7 млрд грн, що майже на 25% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Інвестиції були спрямовані на забезпечення енергетичної незалежності України, стабільного проходження зимового періоду, на відновлення та розвиток ключових для безпеки металургійної галузі України підприємств тощо.

Так, у травні почала роботу перша черга однієї з найпотужніших ВЕС у Східній Європі Тилігульська ВЕС. Проведені геолого-розвідувальні, будівельні та бурильні роботи на газових родовищах.

Для забезпечення стабільного проходження зимового періоду модернізовано та відремонтовано пошкоджені обстрілами електричні мережі, капітально відремонтовано енергоблоки теплоелектростанцій та їхні елементи. Встановлено сучасне очисне обладнання та облаштовані капітальні гірничі виробки.

Крім того, ДТЕК планує перший в Україні пілотний проєкт розумних мереж Smart Grid на постраждалій від війни Київщині.

Капітальні інвестиції групи "Метінвест" були зосереджені на ремонти печей на "Запоріжсталі" та "Каметсталі", відновлення обладнання на криворізських ГЗК, а головне - продовження розвитку виробничої інфраструктури "Покровськвугілля", введення у роботу нових шахтних лав.

Загалом за результатами 6 місяців 2023 року українські, асоційовані та спільні підприємства інвестиційної групи SCM сплатили 29,3 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. Із цієї суми 24,3 млрд грн перераховано до державного бюджету. Відрахування до місцевих бюджетів становили майже 5 млрд грн.

На соціальні програми витрачено 4,3 млрд гривень. Найбільші витрати становили програми для мешканців регіонів присутності, заходи з посилення безпеки праці та охорона навколишнього середовища.

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Рінат Ахметов инвестиции в Украину
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