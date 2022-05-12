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SCM Ахметова ежедневно отдает на помощь Украине 1 млн долларов, - Емченко

Новина українською →
Четверг 12 мая 2022 12:18
SCM Ахметова ежедневно отдает на помощь Украине 1 млн долларов, - Емченко Фото: SCM Ахметова ежедневно отдает на помощь Украине 1 млн долларов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Предприятия SCM Рината Ахметова с начала полномасштабной войны России против Украины ежедневно передают примерно 1 млн долларов Вооруженным силам, территориальной обороне и на гуманитарную помощь пострадавшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора SCM по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко.

"Люди прежде всего - это то, на чем мы сейчас сосредоточены: помогать людям, городам и нашей стране. С начала войны SCM жертвует около 1 миллиона долларов в день. Мы передали эти деньги правительству и людям в виде гуманитарной помощи и поддержки силам обороны", - сообщила директор по коммуникациям компании.

SCM продолжит помогать Вооруженным силам Украины, территориальной обороне и украинским гражданам.

"SCM неизменно придерживается этой позиции и действует как патриотическая инвестиционная группа, всячески поддерживающая Украину", - подчеркнула = Емченко.

Компания всячески поддерживает усилия правительства и президента и сделает все возможное и невозможное, чтобы остановить эту войну и принести победу Украине.

"SCM является партнером правительства Украины и президента. Украина проделала фантастическую работу, остановив Россию. Наша с президентом общая цель - построить европейскую, экономически конкурентоспособную и сплоченную страну. Надеюсь, Украина станет частью ЕС", - отметила директор по коммуникациям, добавив, что для этого SCM приложит все свои силы и международный опыт.

По ее словам, владелец SCM Ринат Ахметов как крупнейший национальный инвестор сыграет значимую роль в послевоенном восстановлении Украины.

"Послевоенное восстановление создаст много возможностей. Цель Украины - максимально эффективно использовать эту возможность. SCM и Ринат Ахметов не упустят шанс помочь Украине стать лучше", - отметила Емченко.

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