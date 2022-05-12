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SCM Ахметова щодня віддає на допомогу Україні 1 млн доларів, - Ємченко

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Четвер 12 травня 2022 12:18
SCM Ахметова щодня віддає на допомогу Україні 1 млн доларів, - Ємченко Фото: SCM Ахметова щодня віддає на допомогу Україні 1 млн доларів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Підприємства SCM Ріната Ахметова з початку повномасштабної війни Росії проти України щодня передають приблизно 1 млн доларів Збройним силам, територіальній обороні і на гуманітарну допомогу постраждалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора SCM зі зв'язків з громадськістю та комунікацій Наталія Ємченко.

"Люди насамперед - це те, на чому ми зараз зосереджені: допомагати людям, містам і нашій країні. З початку війни SCM жертвує близько 1 мільйона доларів на день. Ми передали ці гроші уряду і людям у вигляді гуманітарної допомоги та підтримки силам оборони", - повідомила директор з комунікацій компанії.

SCM продовжить допомагати Збройним силам України, територіальній обороні та українським громадянам.

"SCM незмінно дотримується цієї позиції і діє як патріотична інвестиційна група, всіляко підтримує Україну", - підкреслила Ємченко.

Компанія всіляко підтримує зусилля уряду і президента і зробить все можливе і неможливе, щоб зупинити цю війну і принести перемогу Україні.

"SCM є партнером Уряду України і президента. Україна виконала фантастичну роботу, зупинивши Росію. Наша з президентом спільна мета - побудувати європейську, економічно конкурентоспроможну і згуртовану країну. Сподіваюся, Україна стане частиною ЄС", - зазначила директор з комунікацій, додавши, що для цього SCM докладе всі свої сили і міжнародний досвід.

За її словами, власник SCM Рінат Ахметов як найбільший національний інвестор зіграє значиму роль у післявоєнному відновленні України.

"Післявоєнне відновлення створить багато можливостей. Мета України - максимально ефективно використовувати цю можливість. SCM і Рінат Ахметов не упустять шанс допомогти Україні стати краще", - зазначила Ємченко.

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