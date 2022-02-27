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На счету "Призрака Киева" уже 10 сбитых российских самолетов

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 20:30
На счету "Призрака Киева" уже 10 сбитых российских самолетов Легендарный летчик "Призрак Киева" (фото: командование Воздушных Сил ВСУ)
Автор: Владислав Красинский

Легендарный украинский ас, которого уже успели прозвать "Призраком Киева", за четыре дня войны одержал 10 побед в воздушных боях против самолетов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов. Так держать. Вместе победим!", – сказали в ведомстве.

Что известно о "Призраке Киева"

Впервые об этом пилоте заговорили на второй день войны, 25 февраля. "Призрак Киева" летает на многоцелевом истребителе четвертого поколения МиГ-29. Тогда сообщалось, что он уничтожил 6 вражеских истребителей за 30 часов.

Всего на тот момент было сбито 10 российских самолетов. По последней официальной информации от Минобороны, за все время войны ликвидированы 26 самолетов и 27 вертолетов оккупантов.

Напомним, что союзники передали Украине большую партию ракет класса "воздух-воздух". В командовании Воздушных Сил сказали, что они уже под крыльями наших истребителей. Летчики заверили, что на всех оккупантов хватит.

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