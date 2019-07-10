Счетная палата проведет аудит УЗ, Пенсионного фонда и монетизации субсидий

Счетная палата планирует проведение аудита "Укрзализныци", Пенсионного фонда и монетизации субсидий. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как рассказал Пацкан, сейчас Счетная палата планирует провести аудит регионального филиала УЗ "Юго-Западной железной дороги", а в следующем году будут планироваться дальнейшие проверки.

"Провести аудит сразу всей "Укрзализныци" мы не можем, это нереально охватить. Сделаем сначала "Юго-Западную", увидим результаты, а потом будем, возможно, на следующий год планировать дальнейшие проверки", - пояснил глава Счетной палаты.

Также, по словам Пацкана, в следующем году планируется проверка Пенсионного фонда.

"Сейчас будем разрабатывать план на следующий год, я увижу, когда последний раз проводился аудит Пенсионного фонда... Но это уже вопрос следующего года, потому что у нас и так сейчас два или три внеочередных контрольных мероприятий", - заявил он.

Кроме того, Счетная палата готовит проведение аудита монетизации субсидий в наличной форме. Пацкан добавил, что такая проверка планируется, но не в этом году.

"Планируем. Но это не единственная проблема. У нас вообще проблема с прожиточным минимумом", - отметил Пацкан.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам главы Счетной палаты Валерия Пацкана, прожиточный минимум, который заложен в законе о государственном бюджете, занижен почти в 2 раза. Пацкан отметил, что прожиточный минимум в 1,9 раза меньше от фактически рассчитанного.