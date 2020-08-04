Счетчик-сортировщик HARD 8Plus – автоматизация работы с наличными средствами

Работа с наличными средствами требует большой ответственности и внимания. Если контрольно-кассовый пункт оборудовать специализированной техникой, каждая операция может выполняться значительно быстрее, качественней и с большей точностью. Сортировщик купюр HARD 8Plus - это аппарат VIP-класса, который позволяет проверять все наличные средства на подлинность в автоматическом режиме.

Приобрести HARD 8Plus можно на сайте компании Eco-Treding по выгодной цене с доставкой по Украине. Подобное оборудование гарантирует экономию рабочего времени и безопасность операций.

Автоматизация работы с HARD 8Plus

Благодаря HARD 8Plus выполнение операций по пересчету, сортировке и ведению наличных значительно ускоряются. Это позволяет предпринимателям получать больше временных и финансовых ресурсов, необходимых для создания более эффективных, клиентоориентированных инструментов.

Счетчик-сортировощик HARD 8Plus характеризуется высокими техническими параметрами, за счет чего работа с деньгами проходит не только быстрее, но и намного точнее, безопаснее. Аппарат получил:

Способность сортировки смешанных пачек денег (по номиналу, стороне и ориентации).

Автоматический или ручной старт работы.

Загрузку денег в карман в горизонтальном направлении.

Обновление программного обеспечения с каждым новым выходом эмиссии или обнаружении новых способов подделки банкнот.

Компактность.

Подключение к ПК, принтеру, выносной клавиатуре.

Подключение внешнего дисплея для клиентов.

Максимально возможный уровень разрешения обеспечивает лучшую защиту от неплатежеспособных и фальшивых банкнот. Таким образом, HARD 8Plus значительно сокращает время на обработку денежной массы, сохраняя на неизменно высоком уровне контроль подлинности купюр.

Преимущества HARD 8Plus

Сортировщик HARD 8Plus считается оборудованием нового поколения. Несмотря на компактные размеры, он с легкостью справляется с обработкой денежного потока. Проверка подлинности осуществляется при помощи сразу двух CIS датчиков. Подобное решение задействовано в дорогостоящей технологии, поэтому не дает сбоев в работе и гарантировано отсеивает фальшивые банкноты.

Оборудование предлагает функцию автоматического определения валюты. В память занесено 10 стандартных валют с возможностью расширения до 50. Устройство тихо работает, не создает акустического дискомфорта. Не требовательно к техническому обслуживанию, поскольку облачено в надежный корпус. Качественная сборка и широкий функционал делают HARD 8Plus оптимальным решением для автоматизации работы с наличными средствами на максимально высоком уровне.