Счета Кивы арестованы после суда о клевете в отношении Гандзюк

Исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на счета нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Ильи Кивы в рамках принудительного исполнения решения суда по иску отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сказал РБК-Украина источник в Исполнительной службе.

В частности, 26 июня 2019 года Соломенский райсуд Киева обязал Киву опровергнуть свои обвинения в адрес Екатерины Гандзюк. Отметим, ранее он обвинил ее в коррупции в эфире телеканала "Эспрессо". Речь идет о его заявлении о том, что Гандзюк якобы "сидела на разворовывании городского бюджета"

Суд признал заявления необоснованными, обязал Киву их опровергнуть и уплатить 1 400 гривен судебного сбора.

Нардеп не выполнил решение суда, и в марте Исполнительная служба Днепровского района Киева по заявлению отца Гандзюк открыла производство, а 22 апреля наложила арест на счета Кивы, чтобы он уплатил 1 400 гривен судебного сбора.

В реестре исполнительных производств указано, что оно открыто 18 марта текущего года.

Напомним, на этой неделе Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства Екатерины Гандзюк в отношении подозреваемых главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата Алексея Левина. По версии следствия, они оба являются организаторами нападения.

Завершение следствия привело к новым протестам, активисты считают, что расследование прошло не в полном объеме.