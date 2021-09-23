Сбывал амфетамин на переменах: в Хмельницком задержали педагога-наркоторговца

Мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых города.

Его задержали вчера, 22 сентября, во время сбыта очередной дозы амфетамина.

Во время обысков у 38-летнего преподавателя изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, мобильный телефон, устройства для употребления наркотиков, а также пакеты и свертки с амфетамином, "солями" и марихуаной.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Согласно ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.