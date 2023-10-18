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СБУ знищила п'ять комплексів відеоспостереження та РЕБ окупантів (відео)

Україна, Середа 18 жовтня 2023 18:07
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СБУ знищила п'ять комплексів відеоспостереження та РЕБ окупантів (відео) Фото: СБУ знищила п'ять комплексів відеоспостереження та РЕБ окупантів (24tv)
Автор: Наталія Гурковська

Кіберфахівці СБУ знищили 5 російських новітніх комплексів відеоспостереження та один РЕБ. Зокрема, чотри "Муром", один "Пергам" та РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили росіянам чотири комплекси "Муром" і один "Пергам", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, окупанти використовують їх для цілодобового стеження за територією України.

"Ця техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари", - додали у відомстві.

Окрім того, кіберфахівці СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначений для придушення супутникового зв'язку.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 290 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та шість вертольотів. Зокрема, за добу ЗСУ на Таврійському напрямку знищили близько 300 окупантів, 16 одиниць військової техніки та ворожий літак. Вже надвечір стало відомо про знищення на Таврійському напрямку ще одного літака.

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