UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ знешкодила у Києві та шістьох регіонах підпільні центри "компартії більшовиків"

Фото: СБУ викрила центри "більшовиків" в Україні (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві та ще шістьох регіонах Україні виявили підпільні осередки так званої "комуністичної партії Радянського союзу". Учасники планували дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Підпільна мережа контролюється російською ФСБ і бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. Після повномасштабного вторгнення РФ організатори підпільних центрів намагались створити мережу "обкомів".

СБУ знешкодила центри "компартії більшовиків" у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях. Окупанти залучили понад 45 осіб, які у власних оселях проводили конспіративні зустрічі.

"Активісти", завербовані російськими спецслужбами, мали закликати підтримувати окупантів та облаштовувати "комендатури" для збору розвідданих та підготовки диверсій. Також вони вербували місцевих жителів, зокрема колишніх і діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР.

За даними СБУ, прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков. Він є керівником "центрального комітету більшовиків" і у Москві. Свої вказівки він передавав через анонімний Телеграм-канал.

СБУ зірвала ворожі плани до того, як вони були втілені у життя. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявили:

  • російські паспорти;
  • незареєстровану зброю та боєприпаси;
  • мобільні телефони із доказами листування з російським "куратором";
  • прокремлівські агітаційні матеріали.

Одному з організаторів об’єднання оголосили підозру за двома статтями ККУ.

Фото: СБУ викрила центри "більшовиків" в Україні (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові затримали російського агента, який планував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки УкраїниВійна в Україні