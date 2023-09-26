СБУ знайшла паспорт РФ у тренера збірної України: федерація відреагувала відстороненням

Вітчизняна спецслужба відшукала паспорт країни-агресорки в провідного хокейного тренера. Ще навесні до Мінмолодьспорту надійшов лист за підписом голови СБУ Малюка про наявність громадянства РФ у керманича "синьо-жовтих", але він далі працював із командою.

За даними СБУ, Шахрайчук отримав російський паспорт ще в 2008 році. До нього він додав ідентифікаційний номер платника податків. Спецслужбісти виявили, що паспорт РФ тренера досі залишається чинним у базах Федеральної міграційної служби Росії.

"За таких обставин вважаємо неможливим і таким, що безумовно зашкодить міжнародній репутації України, представництво нашої держави в умовах військової агресії Російської Федерації особою, що має громадянство держави-агресора. Інформуємо з метою вжиття заходів реагування відповідно до компетенції", – йдеться в листі СБУ.

Натомість Федерація хокею України відсторонила Шахрайчука від займаної посади лише 19 вересня. Провадження проти нього відкрив дисциплінарний комітет федерації. Тим часом президент ФХУ Георгій Зубко анонсував зміни біля керма "синьо-жовтих" через незадовільні результати.

Хто такий Вадим Шахрайчук

Уродженець Києва, виступав на позиції центрфорварда. На дорослому рівні дебютував у складі столичної ШВСМ, а в 1992-1996, 2010-2011 і 2012 рр. захищав кольори київського "Сокола".

Левову частку ігрової кар'єри провів у чемпіонаті Росії (1996-1997, 2000-2010 рр.). Там виступав за казанський "Ак Барс", омський "Авангард", ярославський "Локомотив", московські "Спартак" і "Динамо", низку інших команд. У 1997-2000 рр. грав у німецькому "Айс Тайгерс", а завершив активні виступи в київському "Компаньйоні" в 2013 році.

Тренерську діяльність розпочав у лавах столичних "Дженералз". Потім працював у РФ і Румунії, а в 2021 році очолив збірну України. Цьогоріч навесні національна команда не змогла виграти Дивізіон IB чемпіонату світу. Влітку очолив "Київ Кепіталз".

Фото: Лист Служби безпеки України до Мінмолодьспорту та ксерокопія імовірно російського паспорта Вадима Шахрайчука (t.me/KurbanovaNEWS)