СБУ заявила, что не "похищала" Чауса, а он сам попросил вызвать сотрудников спецслужбы

Служба безопасности Украины заявляет, что не "похищала" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. В то же время, силовики отмечают, что действовали "в рамках закона и своих полномочий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

В СБУ рассказали, что вчера на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

"В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Из-за его физического и морального состояния после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в спецслужбе.