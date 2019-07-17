СБУ завела дело за загрязнение окружающей среды в Кривом Роге

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности в отношении загрязнения окружающей среды и открыли дело по факту экоцида. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, представители предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве и не допускали работников Государственной экологической инспекции, которые должны были осуществлять измерения токсичных выбросов в воздух.

"Такая противоправная деятельность должностных лиц предприятия может грозить экологической ситуации в городе и безопасности его жителей. В связи с этим, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид)", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, скорее от всего, речь идет о главном криворожском металлургическом комбинате - "АрселорМиттал Кривой Рог".

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия значительного ветра и сухой жаркой погоды без осадков, которые наблюдались в Киеве с 10 по 20 июня, состоялось накопление вредных примесей, загрязняющих приземный слой воздуха.

Напомним, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, 21 июня в Киеве уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей. По состоянию на сегодня ситуация улучшилась.