СБУ затримала російського агента, який готував удари по позиціях ЗСУ під Покровськом
Служба безпеки України затримала чергового агента ФСБ на Донеччині. Він планував передати російським окупантам координати для повітряних ударів по позиціях Збройних сил України в одному з найгарячіших напрямків фронту - Покровському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За інформацією військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога опинилися опорні та командні пункти бригади ЗСУ, яка тримає оборону в цьому районі. Окупанти завербували українського військовослужбовця дистанційно, обіцяючи йому 1 мільйон рублів за співпрацю. Однак обіцяних коштів зрадник так і не отримав - російська спецслужба використовувала це виключно для вербування.
СБУ вчасно виявила агента та затримала його під час передачі геолокацій передових позицій українських військ. У затриманого вилучено мобільний телефон, через який він контактував з куратором - оперативним співробітником ФСБ, особу якого вже встановлено.
Додатково було з'ясовано, що зловмисник мав передати російським спецслужбам організаційно-штатну структуру бригади ЗСУ, сподіваючись на нові вербування та отримання розвідданих про оборону Покровська.
Затриманому висунуто підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, а слідство триває. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: СБУ затримала російського агента, який готував удари по позиціях ЗСУ під Покровськом (t.me/SBUkr)
Раніше СБУ затримала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.
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