СБУ затримала "поліцейського" із Запорізької області, він придушував опір в окупації

Про кого йдеться

За даними слідства, фігурантом є мешканець Василівського району в Запорізькій області, який у червні 2022 року вступив до лав окупаційного "райвідділу поліції".

Там його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх". На цій "посаді" колабораціоніст виконував завдання Кремля з придушення опору загарбникам.

Для цього зловмисника включили до складу "каральних загонів", які викрадали місцевих мешканців просто посеред вулиці або з власних будинків.

Колаборант допомагав окупантам із проведенням "референдуму"

Росіяни відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, зокрема з використанням електричного струму.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/SecurSerUkraine)

Також колаборант разом з озброєними окупантами грабував будинки місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.

Крім того фігуранта залучали до охорони окупаційних "виборчкомів" під час проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу країни-агресора.

Що йому загрожує

Наприкінці 2023 року зловмисник виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території на півдні України.

У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країни ЄС.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за фактом колабораційної діяльності. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

СБУ затримує зрадників

Нещодавно правоохоронці викрили агентурну мережу ФСБ, яка складалася з п'яти осіб. Тепер їм усім загрожує довічне позбавлення волі.

Також правоохоронці затримали корегувальницю російського удару по Покровському району в Донецькій області. Тоді загинуло шестеро людей.