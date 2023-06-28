СБУ затримала колишнього "регіонала". Він коригував удари по прикордонню Сумської області

У Сумській області правоохоронці затримали колишнього представника "Партії Регіонів". Він здавав росіянам позиції ЗСУ та прикордонників на території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Агент ФСБ

Під час оперативних заходів затримано "розконсервованого" агента ФСБ, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Фігурантом виявився мешканець міста Суми, колишній місцевий "функціонер" забороненої "Партії Регіонів".

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої періодичні поїздки до Росії, де зустрічався з родичами.

Обставини справи

Під час одного з таких виїздів до РФ він отримав від ФСБ завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в "режим очікування".

Після 24 лютого 2022 року на російського агента дистанційно вийшов його "куратор" з ФСБ і запросив розвідінформацію про місця дислокації Сил оборони у прикордонних районах області.

Для збору розвідданих зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував локації українських захисників.

Що йому загрожує

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби. Для передачі розвідданих до ФСБ він використовував декілька месенджерів, у яких одразу видаляв повідомлення після "сеансу зв’язку" з окупантами.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

російський паспорт і трудову книжку;

партійний квиток забороненої в Україні "Партії Регіонів";

прокремлівську символіку;

мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які використовував для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також колишній поліцейський із Маріуполя перейшов на бік окупантів і почав воювати проти ЗСУ. Його взяли в полон і відправили до в'язниці на 12 років.