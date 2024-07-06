СБУ затримала екс-прокурора. Його оголосили у розшук після гучного весілля у Львові

Як стало відомо РБК-Україна, мова йде про колишнього прокурора Ростислава Ільницького, який потрапив у скандал після того, як стало відомо, що на своє весілля з колишньою співробітницею ДБР Роксоланою Москвою, він витратив понад мільйон доларів. Відповідно, його теща - це мати Роксолани Москви, Богдана Москва.

За даними джерала, заходи проводилися саме по адвокатці, яка організувала схему для ухилянтів. Вже під час обшуку на горищі знайшли її зятя. Ним і виявився Ільницький. Він майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів.

Подробиці справи: 1,5 млн гривень в ручній сумочці

Як свідчать матеріали справи, адвокатка "працювала" у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівської області. За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів з особи, а загалом вони встигли "заробити" майже пів мільйона доларів.

Затримання Москви та Ільницького (t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr)

Схема діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей. Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності.

Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України. Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів.

При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили адвокатці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

За даними Офісу генпрокурора, наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 2 мільйонів гривень застави.