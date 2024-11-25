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СБУ затримала двох підпалювачів з Сум та Київської області, завербованих спецслужбами Росії

Понеділок 25 листопада 2024 14:10
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СБУ затримала двох підпалювачів з Сум та Київської області, завербованих спецслужбами Росії Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили двох осіб, які виконували завдання російських спецслужб, здійснюючи підпали в різних регіонах України. Основними цілями зловмисників були будівлі державних установ та автомобілі українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисниками виявилися жителі Київської області та Сум, які шукали швидкого заробітку в Telegram-каналах. Їх завербували дистанційно, обіцяючи грошову винагороду, проте замість грошей вони отримали підозру та загрозу тюремного ув’язнення.

18-річний мешканець Кагарлицького району Київської області підпалив будівлю місцевої територіальної громади. Для цього він розбив вікно, залив у приміщення легкозаймисту речовину, підпалив її та зняв відео на телефон, яке надіслав російському куратору. Зловмисник також планував спалити будівлю Укрпошти в сусідньому селі, але його затримали "по гарячих слідах".

Крім того, у Сумах 35-річний безробітний здійснив підпали двох приймалень територіальних центрів комплектування (ТЦК) та трьох службових автомобілів українських військових.

Наразі обом затриманим оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
  • ч. 2 ст. 194: умисне знищення або пошкодження майна.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: СБУ затримала двох підпалювачів з Сум та Київської області, завербованих спецслужбами Росії (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення Росії готували теракти по Україні.

Крім того, СБУ викрила настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

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Служба безпеки України Російська Федерація Київська область
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