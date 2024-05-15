СБУ затримала агентів РФ, які навели подвійний удар "Іскандерами" по Покровську (фото)

"Контррозвідка Служби безпеки знешкодила у Донецькій області агентурну групу воєнної розвідки РФ. За їхнім наведенням 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами "Іскандер" по місту Покровськ", - йдеться у повідомленні.

Тоді, за даними СБУ, під час першої атаки окупанти поцілили у багатоквартирний будинок.

"Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, рашисти завдали повторного удару. Унаслідок ворожих "прильотів" були численні жертви та поранені серед цивільного населення", - зазначили у відомстві.

Що відомо про агентів РФ

У результаті спецоперації одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами і коригували обстріли регіону.

Крім того ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Для цього фігуранти поодинці обходили місцевість, де намагались приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

Зловмисники діяли окремо один від одного, але "замикались" на спільному кураторі з воєнної розвідки РФ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Саме він створив і дистанційно керував агентурної групою, до якої входило шестеро мешканців Покровського району.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.