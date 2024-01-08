СБУ затримала агента Росії в лавах "Укрзалізниці". Він шукав дані про Bradley і Leopard

Правоохоронці затримали співробітника "Укрзалізниці", який шпигував за технікою Збройних сил України в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року.
У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських Telegram-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.
"Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері", - йдеться у повідомленні.
За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.
Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням. Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їхній маршрут із зупинками і пунктами призначення.
"Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації про переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" і танків "Леопард", - повідомила СБУ.
Фото: Затримання агента РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)
За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону.
У такий спосіб загарбники сподівалися порушити логістику постачання озброєння і боєприпасів для ЗСУ.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження - вчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії та затримали його у власному помешканні.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Агентом РФ виявився чиновник однієї з вузлових станцій "Укрзалізниці".
Наразі він перебуває під вартою, триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Нещодавно правоохоронці затримали в Києві екс-чиновника, який був агентом ФСБ. Він пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.
Також у Києві затримали бізнесмена-зрадника. Він постачав їжу російським окупантам, які заходяться на лівому березі Херсонської області.
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