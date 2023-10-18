СБУ затримала агента ліквідованого пропагандиста Татарського: намагався "залягти на дно"

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Дніпропетровській області зрадника, який працював на російського "воєнкора" Владлена Татарського. Після ліквідації кремлівського пропагандиста він намагався "залягти на дно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Було встановлено, що черговий агент Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ) збирав для загарбників розвідувальні дані про переміщення Сил оборони України у напрямах східного та південного фронтів.

Зрадника вдалося затримати внаслідок проведення багатоходової спецоперації.

За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року та запропонував співпрацю на користь Росії.

"З листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму "зв'язковому" - російському "воєнкору" Владлену Татарському. У подальшому кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки РФ", - розповіли в СБУ.

Також зазначається, що після ліквідації Татарського у квітні агент "намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя", але на нього вийшли працівники українських спецслужб, встановили місцезнаходження та затримали зрадника.

Зловмисником виявився мешканець одного з міст біля Дніпра. Ворожий інформатор має дві судимості та загальний тюремний "стаж" майже 8 років, які він отримав за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

У СБУ розповіли, що Татарський дистанційно завербував фігуранта восени 2022 року і запропонував співпрацю на користь РФ, а в поле зору "воєнкора" зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських Телеграм-каналів, пов'язаних з російським ГРУ.

Для збору розвідданих він регулярно об'їжджав околиці Дніпра і приховано фіксував маршрути руху підрозділів військових ЗСУ, після чого надсилав Татарському зібрані відомості, і "ретельно видаляв усі надіслані повідомлення".

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які той використовував для збору та передачі розвідданих ворогові.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК. Нині він під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, російський пропагандист Владлен Татарський загинув 2 квітня у Санкт-Петербурзі (РФ) внаслідок вибуху в кафе, в якому він перебував на той момент.

Докладніше про це - у матеріалі "ФСБ чи "привіт" Пригожину? Хто стоїть за підривом "воєнкора" Татарського і навіщо це РФ".