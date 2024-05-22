СБУ затримала агента ГРУ РФ, який готував захоплення Вовчанська (фото)

"Служба безпеки зірвала нові спроби воєнної розвідки РФ отримати стратегічно важливу інформацію про Сили оборони на півночі Харківської області. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора - місцевого підприємця", - йдеться у повідомленні.

Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ.

"Під виглядом вирішення комерційних питань він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ. Також фігурант "втемну" використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов", - розповіли в СБУ.

У подальшому зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки.

"Звітуючи" окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його. Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Ситуація у Вовчанську

20 травня стало відомо, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ Харківської області, хоча штурми в місті не припиняються.

Вже 21 травня військові уточнили, що ситуація на Харківщині залишається складною. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема у місті Вовчанськ.

При цьому на тій території Вовчанська, куди зайшли окупанти, перебувають ще близько 100 місцевих мешканців. Росіяни не випускають їх на евакуацію, погрожуючи розстрілом. Зокрема, нещодавно правоохоронцям вдалося вивезти з міста пенсіонера, якому окупанти відстрілили палець, а також 19-річного юнака, якого напередодні росіяни намагалися вбити.