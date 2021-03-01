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СБУ запросила международную правовую помощь по делу Шария

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины запросила международную правовую помощь в уголовном производстве по делу Анатолия Шария. Запрос был направлен в Киевскую городскую прокуратуру.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария", - говорится в сообщении.

Отметим, что Шарий - видеоблогер, которого подозревают в пропагандистской деятельности в пользу Российской Федерации. Он неоднократно появлялся в эфирах российских телеканалов, где негативно высказывался об украинской власти.

Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Также его подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Кроме того, 25 февраля Шария объявили в государственный розыск.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныАнатолий Шарий
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