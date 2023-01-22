СБУ залучать до розслідування витоку харчових контрактів Міноборони, - нардеп

Факт витоку контрактів Міноборони з постачальниками послуг харчування для військових буде розглянуто Оборонним комітетом Верховної ради. Дані, оприлюднені журналістами, не підлягають розголошенню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадія Касая.

"По-перше - так, комітет буде завтра збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами) зраду", - заявив Касай.

За його словами, ця інформація може бути використана ворогом. Подібні контракти є закритими, згідно з вимогами воєнного часу, та містять відомості про військові частини, їх адреси.

"Дані стосовно військових частин (оприлюднені у злитих контрактах) - дійсно ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися, сто відсотків. Питання на часі", - пояснив нардеп.

Він також додав, що до вивчення ситуації залучатимуть СБУ.

"Може не на цьому комітеті, а на наступному, але треба залучити. Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинне розібратися", - вважає Касай.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков ініціював невідкладне проведення засідання профільного оборонного комітету після появи у ЗМІ інформації щодо змісту закупівель послуг харчування для військових.

У Міноборони заявили, що оприлюднені журналістами дані вводять в оману.