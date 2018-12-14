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СБУ закрыла дело о поддержке сепаратизма сотрудниками "Укринбанка"

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 15:43
СБУ закрыла дело о поддержке сепаратизма сотрудниками "Укринбанка"
Фото: Укринбанк (facebook com UKRINCOM)

Сообщается, что дело закрыто за отсутствием состава преступления

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла дело о якобы причастности сотрудников "Укринбанка" к поддержке сепаратистских организаций еще в 2017 году за отсутствием состава преступления. Об этом сказано в официальном ответе компании "Укринком", которая является правопреемником выведенного с рынка "Укринбанка", на заявление заместителя директора Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрея Оленчика, сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба компании опубликовала ответ вместе с копией соответствующего письма от СБУ. В письме на имя главы правления компании "Укринком" сказано, что уголовное производство №22014000000000473 от 07.10.2014 г. в части содействия деятельности террористической организации, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, закрыто.

"Дело, возбужденное СБУ, по которому через счета в Луганске и Свердловске будто бы прошли 4,5 млн грн., было закрыто еще в прошлом году за отсутствием состава преступления", - сказано в сообщении компании "Укринком" от имени ее владельца Владимира Клименко.

Чиновник Фонда гарантирования вкладов приводил это дело в качестве одного из аргументов, чтобы выразить сомнения в намерении компании "Укринкои" участвовать в восстановлении Донбасса после завершения войны с Россией как причине перерегистрации компании в Северодонецке.

СБУ закрыла дело о поддержке сепаратизма сотрудниками &quot;Укринбанка&quot;

Фото: ukrinkom.com.ua

Ранее СМИ сообщали о якобы причастности сотрудников Луганского и Свердловского отделений "Укринбанка" к финансированию террористов. Владелец "Укринкома" Владимир Клименко заявил, что компания после завершения войны на Донбассе планирует реализовывать в регионе инвестиционные проекты.

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