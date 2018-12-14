СБУ закрила справу про підтримку сепаратизму співробітниками "Укрінбанку"

Фото: Укрінбанк (facebook com UKRINCOM)

Повідомляється, що справу закрито за відсутністю складу злочину

Служба безпеки України (СБУ) закрила справу про нібито причетність співробітників "Укрінбанку" до підтримки сепаратистських організацій ще в 2017 році за відсутністю складу злочину. Про це сказано в офіційній відповіді компанії "Укрінком", яка є правонаступником виведеного з ринку "Укрінбанку", на заяву заступника директора Фонду гарантування вкладів фізосіб Андрія Оленчика, повідомляє прес-служба компанії.

Прес-служба компанії опублікувала відповідь разом з копією відповідного листа від СБУ. У листі на ім'я голови правління компанії "Укрінком" сказано, що кримінальне провадження №22014000000000473 від 07.10.2014 р. в частині сприяння діяльності терористичної організації, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, закрито.

"Справа, порушена СБУ, за якою через рахунки в Луганську і Свердловську ніби то пройшли 4,5 млн грн., була закрита ще в минулому році за відсутністю складу злочину", - сказано в повідомленні компанії "Укрінком" від імені її власника Володимира Клименка.

Чиновник Фонду гарантування вкладів приводив цю справу в якості одного з аргументів, щоб висловити сумніви в намірі компанії "Укрінком" брати участь у відбудові Донбасу після завершення війни з Росією як причини перереєстрації компанії в Сєвєродонецьку.

Фото: ukrinkom.com.ua

Раніше ЗМІ повідомляли про нібито причетність співробітників Луганського та Свердловського відділень "Укрінбанку" до фінансування терористів. Власник "Укрінкома" Володимир Клименко заявив, що компанія після завершення війни на Донбасі планує реалізовувати в регіоні інвестиційні проекти.