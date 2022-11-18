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СБУ закрила масштабне онлайн-казино, яке вивело в Росію 3 млрд гривень

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Київ, П'ятниця 18 листопада 2022 10:45
СБУ закрила масштабне онлайн-казино, яке вивело в Росію 3 млрд гривень Фото: СБУ закрила масштабне онлайн-казино (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки заблокувала масштабне онлайн-казино. Через яке вивели в Росію велику суму на майже 3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронці, зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, яку очолювали росіяни.

При цьому українці в цьому угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і реєстрацію клієнтів віртуального казино.

Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі.

СБУ встановила, що за період своєї "роботи" зловмисники з території України до РФ через криптоперекази вивели майже 3 млрд гривень.

Наразі силовики повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 українців та 5 росіян вже повідомили про підозру за такими статтями ККУ:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває слідство, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала активи видобувних компаній олігарха з РФ, який фінансував російську агресію.

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