ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ закрыла масштабное онлайн-казино, которое вывело в Россию 3 млрд гривен

Новина українською →
Киев, Пятница 18 ноября 2022 10:45
СБУ закрыла масштабное онлайн-казино, которое вывело в Россию 3 млрд гривен Фото: СБУ закрыла масштабное онлайн-казино (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности заблокировала масштабное онлайн-казино. Из-за которого вывели в Россию крупную сумму почти на 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, у злоумышленников была иерархическая управленческая вертикаль, которую возглавляли россияне.

При этом украинцы в этой группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также за рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и регистрацию клиентов казино.

Кроме того, они мониторили платежи и отлаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети.

СБУ установила, что за период своей "работы" злоумышленники с территории Украины в РФ через криптопереводы вывели почти 3 млрд гривен.

В настоящее время силовики полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

Десяти организаторам и участникам группировки, среди которых 5 украинцев и 5 россиян уже сообщили о подозрении по таким статьям УК:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Продолжается следствие, решается вопрос об избрании мер фигурантам.

Напомним, ранее СБУ заблокировала активы добывающих компаний олигарха из РФ, финансировавшего российскую агрессию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Казино
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе