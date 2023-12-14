СБУ закликають додатково перевірити Жумаділова через російський паспорт дружини

У ГО зазначають, що чиновник спочатку заявив, що отриманий російський паспорт є "нікчемним", і ніяк не завадить йому працювати на користь ЗСУ. Згодом високопосадовець заявив, що дружина буде ініціювати відмову від російського громадянства. А нещодавно Арсен Жумаділов сам зізнався журналістам, що відвідував окуповані території, перебуваючи на державній службі - у Міністерстві охорони здоров’я.

"Викликає відверте нерозуміння, яким чином пан Арсен Жумаділов взагалі потрапив на посаду, від якої залежить безпека, якість та стабільність постачання ЗСУ, і пройшов спецперевірку, якщо така мала місце. Ще більше вражає рівень зухвалості і цинізму чиновника, який вже після того, як його було викрито, замість вибачень й негайної відставки, займає позицію "так, у нас є російський паспорт - і що?" - йдеться у заяві.

У заяві ГО зазначається, що публічна позиція Жумаділова є зневагою до сотень тисяч захисників України.

"Кожного дня українці гинуть за те, щоб власники "нікчемних" російських паспортів не перетворили Україну на "український федеральний округ" і не знищили українську націю", - зазначається у заяві.

У ветеранській організації переконані, що чиновники, які не вважають наявність російського паспорту перешкодою для перебування на ключовій державній посаді, не повинні керувати державними структурами.

На думку ветеранів, такі люди, особливо під час перебування на окупованих територіях, є "легітимними цілями" для вербовки, шантажу та іншого загрозливого для державної безпеки впливу з боку російських спецслужб. У ГО "Вибачте, що живі" звертають увагу, що Жумаділов сам визнав наявність такого впливу, заявивши, що його дружина отримувала паспорт під тиском і загрозами.

Ветерани також закликають СБУ розпочати розслідування щодо діяльності голови ДП "Державний оператор тилу".

"Вбачаємо у перебуванні Арсена Жумаділова на посаді, від якої залежить забезпечення ЗСУ, ознаки злочину проти національної безпеки і звертаємося до Служби Безпеки України із заявою про злочин. І закликаємо нарешті розпочати кримінальне розслідування діяльності пана Жумаділова та тих, хто погодив його призначення", - йдеться у заяві громадської організації.