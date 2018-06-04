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Інтерв'ю

СБУ затримала на хабарі двох керівників ДСНС у Києві

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 16:53
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадовці здійснили підробку документів щодо фіктивної утилізації автомобілю ЗІЛ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі двох посадовців столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України викрили на хабарі керівників двох управлінь ДСНС у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що двоє полковників служби цивільного захисту, порушуючи встановлений порядок реалізації списаного транспорту, здійснили підробку документів щодо фіктивної утилізації автомобілю ЗІЛ.

Зазначається, що авто посадовці планували незаконно продати за ціною металобрухту третій особі. При цьому різницю між сумою "продажу" та ринковою вартістю автотранспорту у розмірі 125 тисяч гривень зловмисники вимагали через керівника одного із районних підрозділів ДСНС столиці, на балансі якого знаходиться техніка.

Оперативники спецслужби затримали обох посадовців на робочих місцях під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.  

Затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за частиною третьою ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посадовця Державної фіскальної служби у Київській області викрили правоохоронці на хабарі.
 

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Теги публікації: Київ, ДСНС, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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