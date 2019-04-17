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СБУ задержала двух кадровых офицеров военной разведки РФ

Новости » Общество    17.04.2019 - 13:10
СБУ задержала двух кадровых офицеров военной разведки РФ
Фото: Василий Грицак и Анатолий Матиос (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего СБУ задержала семерых членов диверсионной группы, которые совершали теракты

Украинские спецслужбы задержали семерых членов диверсионной группы, среди которых двое кадровых офицеров военной разведки РФ. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент РБК-Украина.

"Всего задержаны и уже арестованы семь человек. Среди них - двое граждан РФ, кадровых офицеров военной разведки РФ и пятеро граждан Украины. Шестой гражданин Украины задержан сегодня утром", - заявил Матиос.

Председатель СБУ Василий Грицак в свою очередь отметил, что спецоперация по задержанию членов диверсионной группы была завершена утром 17 апреля.

"Сегодня утром мы завершали очередной этап этой операции, и был задержан человек, который способствовал деятельности этой террористической группы на территории нашего государства", - добавил Грицак.

Кроме того, спецслужбы РФ планировали убийство еще одного офицера украинской разведки.

"Настоящим организатором этих убийств, в результате которых погибли и полковник СБУ Александр Хараберюш и Максим Шаповал и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинской разведки... Есть генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев, который является начальником департамента контрразведывательных операций федеральной службы безопасности РФ", - сообщил Грицак.

Напомним, Грицак на брифинге заявил, что террористические акты с целью убийства офицеров украинских спецслужб были организованы спецслужбами РФ.

СБУ обнародовала данные об исполнителе теракта против генерала разведки в 2017 году Теракты для убийства офицеров украинских спецслужб организовала РФ, - СБУ
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