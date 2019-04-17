СБУ затримала двох кадрових офіцерів військової розвідки РФ

Фото: Василь Грицак і Анатолій Матіос (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всього СБУ затримала сімох членів диверсійної групи, які здійснювали теракти

Українські спецслужби затримали сімох членів диверсійної групи, серед яких двоє кадрових офіцерів військової розвідки РФ. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент РБК-Україна.

"Всього затримано і вже заарештовано сім чоловік. Серед них - двоє громадян РФ, кадрових офіцерів військової розвідки РФ і п'ятеро громадян України. Шостий громадянин України затриманий сьогодні вранці", - заявив Матіос.

Голова СБУ Василь Грицак у свою чергу зазначив, що спецоперація по затриманню членів диверсійної групи була завершена вранці 17 квітня.

"Сьогодні вранці ми завершували черговий етап цієї операції, і був затриманий чоловік, який сприяв діяльності цієї терористичної групи на території нашої держави", - додав Грицак.

Крім того, спецслужби РФ, планували вбивство ще одного офіцера української розвідки.

"Справжнім організатором цих вбивств, в результаті яких загинули і полковник СБУ Олександр Хараберюш і Максим Шаповал і повинен був бути ліквідований ще один офіцер української розвідки... Є генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитро Мінаєв, який є начальником департаменту контррозвідувальних операцій федеральної служби безпеки РФ", - повідомив Грицак.

Нагадаємо, Грицак на брифінгу заявив, що терористичні акти з метою вбивства офіцерів українських спецслужб були організовані спецслужбами РФ.