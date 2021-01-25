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СБУ задержала разведчика боевиков "ЛНР"

Автор: Дмитрий Левицкий

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика из состава террористической организации "ЛНР". Ему уже объявили одно подозрение и готовят еще одно.

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Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Боевиком оказался житель Луганской области, который в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады" боевиков "ЛНР". Позже стал разведчиком в составе разведроты "4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".

В составе боевиков мужчина выполнял задания по разведке в районе Станицы Луганской, Чорнухино и Дебальцево.

Террористу сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях и готовят подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении шестерым боевикам "ЛНР" и объявила их в розыск. Четверо боевиков занимались "контрразведывательной" и диверсионной работой, а также преследовали мирных жителей.

Также РБК-Украина писало, что СБУ сообщила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево.

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