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Интервью

СБУ задержала организованную банду на вымогательстве 70 тыс. долларов с бизнесменов

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 01:48
Фото: задержаны (ssu.gov.ua)
Фото: задержаны (ssu.gov.ua)

В состав организованной группировки входили четыре гражданина России

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали  организованную банду на вымогательстве 70 тыс. долларов с бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена тридцать 35 тыс. долларов за якобы охрану его отеля. Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества к могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана", - говорится в сообщении.

Фото: задержанные
Так, правоохранители установили, что организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищения людей, действовали на территории Киевской и Черкасской областей.

Сотрудники СБ Украины задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в размере 8 тыс. долларов от одного из бизнесменов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) полиция задержала подозреваемого в серийных убийствах.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, вымогательство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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