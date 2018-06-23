СБУ задержала организованную банду на вымогательстве 70 тыс. долларов с бизнесменов

В состав организованной группировки входили четыре гражданина России

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали организованную банду на вымогательстве 70 тыс. долларов с бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена тридцать 35 тыс. долларов за якобы охрану его отеля. Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества к могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана", - говорится в сообщении.

Фото: задержанные Так, правоохранители установили, что организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищения людей, действовали на территории Киевской и Черкасской областей.

Сотрудники СБ Украины задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в размере 8 тыс. долларов от одного из бизнесменов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) полиция задержала подозреваемого в серийных убийствах.