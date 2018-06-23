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СБУ затримала організовану банду на вимаганні 70 тис. доларів з бізнесменів

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 01:48
Фото: затримані (ssu.gov.ua)
Фото: затримані (ssu.gov.ua)

До складу організованого угруповання входило чотири громадянина Росії

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали організовану банду на вимаганні 70 тис. доларів з бізнесменів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники вимагали від київського бізнесмена тридцять 35 тис. доларів  за нібито охорону його готелю. Учасники угруповання, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера - цадика Рабі Нахмана", - йдеться у повідомленні.

Фото: затримані
Так, правоохоронці встановили, що організатор банди та троє його спільників, уродженці Північного Кавказу, двоє з яких раніше судимі за вимагання та викрадення людей, діяли на території Київської та Черкаської областей.
 

Співробітники СБ України затримали чотирьох учасників угруповання у Києві під час одержання чергового "траншу" у розмірі 8 тис. доларів від одного з бізнесменів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кривому Розі (Дніпропетровська область) поліція затримала підозрюваного у серійних вбивствах.

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Теги публікації: Служба безпеки України, вымогательство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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