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СБУ задержала организатора так называемого "референдума" в Луганской области

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Луганская область, Четверг 01 июля 2021 15:53
СБУ задержала организатора так называемого "референдума" в Луганской области Фото: СБУ задержала организатора "референдума" на Донбассе (фото ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины задержала организатора так называемого "референдума" по созданию "ЛНР". Чтобы задержать главу "избирательной комиссии", сотрудники спецслужбы выманили ее не подконтрольную правительству территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанная женщина в 2014 году участвовала в организации "референдума" в Попасной. Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", а также координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования.

"После освобождения Попасной силами АТО, злоумышленница сбежала в РФ и скрывалась там от следствия", - рассказали в СБУ.

После побега ей заочно сообщили о подозрении, а также объявили в розыск. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, а также правоохранители проверяют причастность задержанной к другим преступлениям против государства.

Кроме того, СБУ объявила в общегосударственный розыск бывшего депутата горсовета Золотого, который в 2014 году возглавлял "избирательную комиссию" во время "референдума" в городе. Он скрывается на оккупированной территории Луганской области.

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Служба безопасности Украины референдум Луганск Задержание
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