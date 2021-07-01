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СБУ затримала організаторку так званого "референдуму" в Луганській області

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Луганська область, Четвер 01 липня 2021 15:53
СБУ затримала організаторку так званого "референдуму" в Луганській області Фото: СБУ затримала організаторку "референдуму" на Донбасі (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України затримала організаторку так званого "референдуму" щодо створення "ЛНР". Щоб затримати очільницю "виборчої комісії", співробітники спецслужби виманили її не підконтрольну уряду територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Затримана жінка у 2014 році брала участь в організації "референдуму" в Попасній. Вона підбирала кандидатури представників "дільничних комісій", а також координувала їхню діяльність, організовувала доставку бюлетенів та контролювала хід голосування.

"Після звільнення Попасної силами АТО, зловмисниця втекла до РФ і переховувалась там від слідства", - розповіли в СБУ.

Після втечі їй заочно повідомили про підозру, а також оголосили у розшук. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, а також правоохоронці перевіряють причетність затриманої до інших злочинів проти держави.

Крім того, СБУ оголосила у загальнодержавний розшук колишнього депутата міськради Золотого, який у 2014 році очолював "виборчу комісію" під час "референдуму" в місті. Він переховується на окупованій території Луганської області.

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