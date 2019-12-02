СБУ задержала одессита, призывающего к созданию "ОНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который поддерживал идею создания так называемой "Одесской народной республики" и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что он в интернете размещал антиукраинские лозунги для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе.

"Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную вражду. Мужчина периодически выезжал на временно аннексированною территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков у агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

"Сейчас злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Определением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ открыла дело в отношении сепаратизма союза венгров Закарпатья. Дело было открыто после того, как в газете "Карпаталия" появилась иллюстрация с выкрашенными в цвета венгерского флага районами Закарпатской области.