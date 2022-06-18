СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман
Контрразведчики разоблачили и задержали еще одного российского шпиона в Одесской области. Вражеский агент корректировал ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Правоохранители выяснили, что о результатах обстрелов агент докладывал своему "куратору" через закрытые каналы связи.
Также Служба безопасности разоблачила предпринимателя в Херсонской области, который организовал захват Новокаховского подразделения "Херсонгаза". Мужчине объявили подозрение в государственной измене.
Кроме того, СБУ сообщила подозрение боевику из так называемой "народной милиции ДНР". Он организовывал вражеские блокпосты в Харьковской области и участвовал в боевых действиях в Чугуевском районе. Сейчас злоумышленник скрывается в Донецке.
Напомним, что российские оккупанты неоднократно били ракетами по мосту через Днестровский лиман.
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