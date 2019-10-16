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СБУ задержала контрабандистов, которые реализовывали сигареты из ОРДЛО в Украине

Новости » Происшествия    16.10.2019 - 15:15
СБУ задержала контрабандистов, которые реализовывали сигареты из ОРДЛО в Украине
Фото: изъятые сигареты (facebook.com/SecurSerUkraine)

Оперативники изъяли сигарет на более чем 1,5 миллиона гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Донецкой области двоих злоумышленников, которые занимались переправкой контрафактных сигарет из оккупированных районов Донецкой и Луганской области на территории Украины и за границей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, двое жителей Курахово и оккупированного Донецка нелегально переправляли сигареты производства Донецкой табачной фабрики через линию разграничения. Затем через почту контрафакт присылали в разные регионы Украины, а также за границу. Поддельные сигареты продавали под видом известных марок. В целом изъято сигарет на более чем 1,5 миллиона гривен.

"Правоохранители обнаружили 20 ящиков контрафактного товара в Курахово, еще 40 - на транзитном почтовом отделении в Днепре. Всего было изъято почти 2000 блоков сигарет. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала контрабандистов, которые реализовывали сигареты из ОРДЛО в Украине

Напомним, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия передал в СБУ доказательства подкупа участников акций протестов против согласования "формулы Штайнмайера".

Ранее РБК-Украина сообщало, что так называемые "спецслужбы" боевиков на Донбассе склоняют граждан, отбывающих наказание на контролируемых ими территориях, выполнять задания в ущерб государственной безопасности Украины после их передачи на контролируемую территорию. СБУ выявила 11 завербованных человек.

Боевики на Донбассе вербуют осужденных и передают на подконтрольные Украине территории В Луганской области изъяли арсеналы оружия боевиков
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