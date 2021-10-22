Служба безопасности Украины (СБУ) задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы. Общая стоимость товара - около 14 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Цензор.Нет ".

Как стало известно изданию, всего изъяли около 1200 ящиков сигарет и документы, по которым их хотели ввезти в Украину. Сигареты должны были отправиться в один из региональных duty free, а оттуда - в Европу.

Источники "Цензор.Нет" в правоохранительных органах связывают эту ситуацию с сотрудником департамента по борьбе с контрабандой Гостаможни Александром Ковтуном.

Также издание напоминает, что это не первая попытка провезти в Украину сигареты в обход декларирования. Так, 13 октября сигареты нашли в контейнере с запчастями к велосипедам.

Тогда, по данным собеседников издания, отмечалось, что контейнер может принадлежать Михаилу Степанову - близкому другу заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского.