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СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы

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Одесса, Пятница 22 октября 2021 16:43
СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы Фото: СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы (censor net)
Автор: Артем Горовенко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы. Общая стоимость товара - около 14 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.Нет".

Как стало известно изданию, всего изъяли около 1200 ящиков сигарет и документы, по которым их хотели ввезти в Украину. Сигареты должны были отправиться в один из региональных duty free, а оттуда - в Европу.

Источники "Цензор.Нет" в правоохранительных органах связывают эту ситуацию с сотрудником департамента по борьбе с контрабандой Гостаможни Александром Ковтуном.

Также издание напоминает, что это не первая попытка провезти в Украину сигареты в обход декларирования. Так, 13 октября сигареты нашли в контейнере с запчастями к велосипедам.

Тогда, по данным собеседников издания, отмечалось, что контейнер может принадлежать Михаилу Степанову - близкому другу заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали попытку контрабанды ртути в Европу. Вывезти опасное вещество, которое можно использовать для терактов, планировали из Закарпатской области.

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Контрабанда Одесса
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