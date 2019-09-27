СБУ задержала "финансиста ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье задержали бывшего сотрудника Министерства внутренних дел, который проводил масштабные финансовые операции для нужд боевиков "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, злоумышленник в 2015 году добровольно вступил в одно из подразделений террористической организации "ЛНР", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.

"Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков. "Финансист", в частности, обеспечивал обналичивания и перевода средств с временно оккупированной территории Луганщины и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полученные от сделок деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физлиц для перевода их в наличность. Значительная часть этих доходов поступала к главарям "ЛНР" и использовалсь для покупки топлива, оргтехники, военного оборудования, оплаты ремонта боевой техники.

Фото: изъятые карточки и удостоверение сотрудника финансовой службы "ЛНР" (ssu.gov.ua)

В ходе обысков в местах временного пребывания злоумышленника в Запорожье, правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность. Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, ранее в Краматорске задержали сотрудника Лисичанского пограничного отряда Государственной пограничной службы по подозрению в работе на так называемую "народную полицию ЛНР".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в СБУ в ходе спецоперации вывела с ОРДЛО еще одного боевика. Задержанный принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.